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20 января, 15:51

Шоу-бизнес

Певец Олег Майами попал в больницу в Таиланде

Фото: телеграм-канал "Олег Майами"

Российский певец Олег Майами заявил, что отравился после того как поел в ресторане в Таиланде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистом кадра под капельницей в соцсетях.

Исполнитель отдыхает на Пхукете. Он заявил, что не ожидал такого исхода событий.

"Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали. Сегодня мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится", – рассказал Майами.

Певец отметил, что любой может отравиться, даже после посещения хорошего ресторана.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, как прийти в форму после праздников. По ее словам, следует возобновить занятия спортом. Она подчеркнула, что физические нагрузки должны быть регулярными.

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