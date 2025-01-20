20 января, 15:51Шоу-бизнес
Певец Олег Майами попал в больницу в Таиланде
Фото: телеграм-канал "Олег Майами"
Российский певец Олег Майами заявил, что отравился после того как поел в ресторане в Таиланде. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистом кадра под капельницей в соцсетях.
Исполнитель отдыхает на Пхукете. Он заявил, что не ожидал такого исхода событий.
"Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали. Сегодня мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится", – рассказал Майами.
Певец отметил, что любой может отравиться, даже после посещения хорошего ресторана.
Ранее Агата Муцениеце рассказала, как прийти в форму после праздников. По ее словам, следует возобновить занятия спортом. Она подчеркнула, что физические нагрузки должны быть регулярными.
"Историс": причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Ольга Бузова