10 января, 17:59Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, как прийти в форму после праздников
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После новогодних праздников следует возобновить занятия спортом, чтобы скорее прийти в форму, посоветовала актриса Агата Муцениеце на своей странице Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Она подчеркнула, что физические нагрузки должны быть регулярными.
"На самом деле хороший регулярный режим дает очень положительный результат потом. Мышцы помнят все и быстрее приходят в форму", – объяснила актриса.
Ранее врач-диетолог Нурия Дианова дала несколько советов о том, как сбросить лишний вес. Она рекомендовала соблюдать принцип тарелки, четырехразового питания, пить обычную воду, наладить сон и включить в распорядок дня физическую активность.
Одной из главных причин набора веса в длинные новогодние выходные специалист назвала сдвинутый режим питания. Чтобы прийти в форму, эксперт посоветовала вернуться к привычному приему пищи.
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