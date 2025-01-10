Агата Муцениеце рассказала, как прийти в форму после праздников

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После новогодних праздников следует возобновить занятия спортом, чтобы скорее прийти в форму, посоветовала актриса Агата Муцениеце на своей странице Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Она подчеркнула, что физические нагрузки должны быть регулярными.

"На самом деле хороший регулярный режим дает очень положительный результат потом. Мышцы помнят все и быстрее приходят в форму", – объяснила актриса.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова дала несколько советов о том, как сбросить лишний вес. Она рекомендовала соблюдать принцип тарелки, четырехразового питания, пить обычную воду, наладить сон и включить в распорядок дня физическую активность.

Одной из главных причин набора веса в длинные новогодние выходные специалист назвала сдвинутый режим питания. Чтобы прийти в форму, эксперт посоветовала вернуться к привычному приему пищи.

