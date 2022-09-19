Лидер Imagine Dragons расстался с женой

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Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о расставании с супругой Эйжой Волкман после более чем десяти лет брака, сообщает издание Page Six.

"Мне грустно говорить, что после многих прекрасных лет вместе мы с Эйжой расстались. Быть отличными родителями для наших детей – наш приоритет", – сказал музыкант.

Пара поженилась в 2011 году, а в 2018 году заявила о планах развестись. Бракоразводный процесс не был оформлен, а Рейнольдс и Волкман помирились.

Уточняется, что у пары появилось четверо детей за время брака.

Ранее стало известно, что после 25 лет брака с американским актером Сильвестром Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод. Документы поступили в суд 19 августа. Причиной такого решения стало недовольство модели тем, что ее муж якобы выводил средства из семейных фондов.