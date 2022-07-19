Панихида у могилы Юрия Шатунова пройдет 1 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Панихида у могилы певца Юрия Шатунова пройдет 1 августа на Троекуровском кладбище, сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

"Поклонники все организовывают. Панихида пройдет 1 августа в 10:00", – передает РИА Новости его слова.

Службу организуют на 40-й день после смерти певца.

Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня в возрасте 48 лет. Пиар-менеджер музыканта рассказал, что вечером Шатунов отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прямо в карете у артиста остановилось сердце. Его смогли запустить вновь, певца успели довезти до клиники, где он скончался. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

На прощание с певцом, которое состоялось 26 июня, пришли не менее 10 тысяч человек. Церемония прошла на Троекуровском кладбище столицы. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 49 тысяч человек. Церемония прощания для близких была на следующий день, 27 июня. Она прошла в закрытом режиме с участием семьи и близких Шатунова.