Фото: телеграм-канал "Лера Кудрявцева"

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожелала мира во всем мире в день своего 54-летия. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на опубликованное в ее телеграм-канале видео.

На размещенных в Сети кадрах телеведущая предстала с макияжем и в белом приталенном брючном костюме. Кудрявцева в подписи к видео высказала благодарность матери и отцу за жизнь и за сестру.

"Сегодня (19 мая. – Прим. ред.) я родилась. <...> Спасибо, Господи, что у меня есть двое детей, муж, любимая профессия и друзья. Спасибо за все испытания, за эмпатию, за слезы, переживания за всех – благодаря этому я еще чувствую себя человеком и радуюсь, что не оскотинилась", – написала телеведущая.

Она добавила, что благодарна каждому человеку за добрые слова и поступки. По ее словам, она умеет дружить и ценить все, что предлагает судьба.

Ранее Кудрявцева рассказала, как ее дочь Маша чуть не получила травмы во время детского праздника. По ее словам, недалеко от места, где проходило мероприятие, была расположена вертолетная площадка. Туда летело воздушное судно, которое находилось очень низко над землей.

В результате декорации упали из-за порывов ветра. Телеведущая заявила, что детей "чудом не пришибло", а ее "до сих пор трясет". Однако на этом неприятности не закончились, и ее дочь проглотила косточку от рыбы, из-за чего Машу госпитализировали.

