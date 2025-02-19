Ксения Собчак почтила память отца в 25-ю годовщину его смерти

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак почтила память отца Анатолия в 25-ю годовщину его смерти и опубликовала черно-белое фото с ним.

"Сегодня пройдут памятные мероприятия, связанные с моим отцом, Анатолием Собчаком. 25 лет без тебя", – написала она в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Собчак отметила, что не помнит запах и голос отца, но часто пересматривает фото и видео с ним, чтобы "вернуть ощущение", что он рядом.

"Спасибо тебе за все, стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове", – добавила журналистка.

Собчак был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга. Он руководил городом с 1991 по 1996 год. При Собчаке городу было возвращено историческое название – Санкт-Петербург (до этого – Ленинград). 19 февраля 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти является острая сердечная недостаточность.

В 2022 году Собчак рассказала, что Владимир Путин спас ее отца в 1996 году. По словам журналистки, после проигранных Анатолием выборов в Санкт-Петербурге его начала "мочить" группа Александра Кержакова – начальника охраны Бориса Ельцина.

Тогда генеральный прокурор Юрий Скуратов передал вести дело человеку, который не понимал, как это делать, рассказала дочь политика. Именно в это время, по словам дочери политика, Путин помог вывезти Собчака за границу, рискуя своей карьерой.