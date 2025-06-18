Автор песни про капибару Плужников поблагодарил Макрона за продвижение трека

Видео: телеграм-канал SHOT

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео, снятое на саммите "Большой семерки" (G7), на которое наложен трек "Капибара". Автор песни диджей Алексей Плужников, также известный под псевдонимом "Сто-Личный Она-нас", поблагодарил главу государства за продвижение его творчества, сообщает сайт "Комсомольской правды"

На кадрах лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский идут под песню российского диджея.

В беседе с журналистами Плужников рассказал, что узнал о ролике Макрона от друзей. Однако диджей не сразу поверил им, посчитав, что видео создано с помощью нейросети.

"Почему он (Макрон. – Прим. ред.) выбрал мой трек, я не знаю. Думаю, просто взял хайповый и известный миру трек. А может, президенту лично нравится моя песня! Ну, я шучу, конечно", – отметил автор.

Плужников добавил, что поставил лайк под видеозаписью и написал вод видео комментарий, в котором поблагодарил французского президента за выбор трека. Диджей признался, что был удивлен таким поворотом событий, а также заявил о своей уверенности в том, что благодаря публикации Макрона трек станет популярнее.

По словам Плужникова, он не мог предугадать, что нечто подобное произойдет, когда создавал этот трек. Тем не менее диджей подчеркнул, что ему не хотелось бы ассоциировать свое творчество с политикой.

"Моя песня про милого зверька – капибару, о какой политике тут может идти речь? Многие в мире даже не знают, что автор трека из России, и до этих пор это никого не волновало. Я лично считаю, что трек выбрали просто из-за хайпа", – резюмировал Плужников.

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