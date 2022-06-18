Анна Хилькевич выступила на юношеской секции ПМЭФ

Фото: Кирилл @frozenbite

Амбассадор российской соцсети YAPPY Анна Хилькевич выступила на специальной юношеской секции ПМЭФ. Она рассказала об основных тенденциях в развитии социальных сетей.

Хилькевич также поведала о современных требованиях к инфлюенсерам и создаваемому контенту. По ее словам, в новых реалиях важно следить за трендами.

"Один из них – переход на отечественные платформы с современным функционалом для создания контента. YAPPY – видеоплатформа, где можно создавать короткие ролики вместе с блогерами. Я думаю, что подобные соцсети и сервисы на их основе будут очень востребованы. Ведь их пользователям нужен будет только гаджет, чтобы стать одним из лидеров мнений и монетизировать свое творчество", – отметила Хилькевич.

На форуме работал специальный стенд YAPPY, где ежедневно проходили дискуссии с Хилькевич, Анатолием Цоем, Александром Зарубиным, известным как Саша Стоун.

Приложение Yappy, который является отечественным аналогом TikTok, запустили разработчики из Ritm Media холдинга "Газпром-медиа" в конце ноября 2021 года. Помимо широкого набора инструментов для создания и редактирования видео, сообщалось о возможности делать локальные коллаборации с единомышленниками. Представители компании уточнили, что при создании сервиса брались во внимание все последние тренды индустрии UGC-видеостоков.

