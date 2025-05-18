Певица МакSим сообщила о кончине клавишника из ее команды Иванова

Фото: vk.com/Дмитрий Иванов

Скончался клавишник группы российской певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) Дмитрий Иванов. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).

Она рассказала, что Иванов ушел из жизни 18 мая в районе 05:00 утра.

"Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем", – сказала певица.

МакSим сообщила, что команда сохраняла надежду на благополучный исход, однако этого не произошло. Артистка вспомнила о необыкновенной жизнерадостности Иванова и выразила ему свою любовь.

Ранее певица рассказала о планах снять фильм о своей жизни. Она отметила, что хочет в нем эмоционально передать все те моменты, о которых раньше не говорилось.

При этом подробности съемок пока неизвестны. Кроме того, певица начала писать вторую книгу. Первая автобиография исполнительницы под названием "Это же я" была выпущена в 2016 году.