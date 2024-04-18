Бизнесмен Совада подал иск против Тимати на 7 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иностранный предприниматель Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск к музыканту на семь миллионов рублей. Об этом пишет "Газета.ру".

В материале отметили, что заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 17 апреля. Истцом является Совада, ответчиком – Тимати, а третьим лицом привлекли ООО "Блэк Стар Фудс". Бизнесмен планирует отсудить у рэпера 7 431 948 рублей. Причина пока неизвестна.

До этого сообщалось, что в 2023 году предпринимательница Галина Жерздева подала иск против Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Блэк Стар Фудс". Она требует выплату в размере 63 миллионов рублей и неустойку – 339,8 тысячи. Тогда рэпер Тимати выступал третьим лицом в деле.

В 2022 году Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger Соваде. Иностранный предприниматель поставил рэперу условие, при котором Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы – 63 миллиона рублей.

Однако Совада не выплатил оставшуюся часть суммы за бизнес, после чего Тимати обратился в суд. Суд обязал бизнесмена выплатить рэперу оставшиеся 7 миллионов рублей и неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Ранее Тимати совместно с ресторатором Антоном Пинским начали развивать сеть пиццерий Domino’s Pizza в России. Марка общепита получила название Doмиnо Pizza. Первое заведение заработало в 30 августа в Москве на Ходынском бульваре.