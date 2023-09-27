Бывшая супруга Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества

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Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Рудская (Бондарчук) подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда.

Отмечается, что соответствующий иск был зарегистрирован 26 сентября. Пока он не передан на рассмотрение судье.

Супруги развелись в 2016 году. У них есть сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее Алана Мамаева направила в Пресненский районный суд Москвы новый иск о разделе имущества с экс-супругом футболистом Павлом Мамаевым. Стоимость иска оценивается в 269 256 500 рублей.

До этого футболист подал в отношении женщины два иска. Он потребовал взыскать с нее алименты на дочь, оставить ему машины Bentley и Land Rover, а также квартиру в Москве.

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