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15:04

Экономика

Сеть пиццерий, которую будут развивать Тимати и Пинский, назвали Dомиnо Pizza

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Сеть пиццерий, над развитием которой будет работать российский артист и бизнесмен Тимати, получила название Doмиnо Pizza. Об этом сообщает ТАСС.

Первое заведение заработало в среду, 30 августа, в Москве на Ходынском бульваре.

Ресторатор Антон Пинский, который также будет развивать сеть пиццерий, заявил, что он и Тимати не покупали бренд и бизнес Domino's Pizza у иностранных владельцев. По его словам, они купили 60 ресторанов у франчайзи.

До этого рэпер предложил владельцу сети Domino's Pizza в РФ продать ему свой бизнес. Он напомнил о начале процедуры банкротства российской сети пиццерий и рассказал, что хотел бы выкупить бизнес для проведения его ребрендинга.

Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили сеть Domino's Pizza в России

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