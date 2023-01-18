Кучера ответил на критику в свой адрес после интервью у Дудя

Фото: YouTube/вДудь (Юрий Дудь признан в России иноагентом)

Актер Оскар Кучера прокомментировал критику в свой адрес после выхода интервью с журналистом Юрием Дудем (признан иноагентом в РФ), в котором бывший телеведущий заявил о поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Кучера отметил, что лучше быть глупцом, чем подлецом. Он уточнил, что гордится своей позицией. Также экс-телеведущий сообщил, что между ним и интервьюером была договоренность о том, что в ходе беседы они обсудят Муз-ТВ, сериал "Солдаты", музыку и гражданскую позицию.

"Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. Так что за все в ответе сам. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну и лучше быть дураком, чем подлецом", – отметил артист.

Кучера рассказал, что ожидал более негативной реакции общественности. Также он поблагодарил журналиста за приглашение на интервью.

В своем телеграм-канале актер заявил, что пойти на передачу к Дудю его сподвигло желание озвучить мнение, отличное от "либерально настроенных товарищей", которым стыдно за свою страну.

Интервью вышло в понедельник, 16 января. Оно вызвало активное обсуждение в Сети. Многие пользователи раскритиковали артиста за его высказывания и за то, что у его сына есть гражданство США.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к журналисту Дудю и рэперу Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом). Суть заявленных истцом требований и сумма иска не уточняется. Суд пока не принял решения о начале производства по данному заявлению.

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