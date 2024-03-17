Певец Бруно Марс задолжал казино в Лас-Вегасе 50 млн долларов – СМИ

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Американский певец Бруно Марс задолжал одному из главных казино в Лас-Вегасе 50 миллионов долларов. Теперь исполнитель "принадлежит" площадке, сообщает издание Complex.

Как отметили авторы, в 2016 году артист заключил с казино сделку, по которой мог бы зарабатывать 90 миллионов долларов каждый год, однако в настоящее время он отдает заработанные средства в качестве долга.

Издание подчеркнуло, что Бруно Марс уже говорил о пристрастии к азартным играм. Он сообщал, что играл еще до славы.

"Я помню свою первую ставку, у меня дрожала рука, и какой-то парень обозвал меня и поставил меня в неловкое положение", – указывал певец.

Он напомнил, что во время своей первой игры остался без 100 долларов.

Ранее в России предложили ужесточить показ рекламы азартных игр на телевидении и радио. Речь идет об изменении разрешенного эфирного времени – с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности рекламы с 20 до 10%. По словам депутатов, цель инициативы заключается в том, чтобы избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем.



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