Власти Владивостока ответили на призыв лишить Лагутенко звания почетного гражданина

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Музыканта, лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко не могут лишить звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на думу города.

Там подчеркнули, что присвоение звания не зависит от факта проживания человека на территории города.

"В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания почетный гражданин города Владивостока сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало", – сказал собеседник агентства.

При этом, пояснил источник, человека можно лишить этого звания решением думы. Однако это можно сделать только при условии, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда.

В свою очередь, председатель почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова намерена обращаться в городскую думу для поиска правовых инструментов, чтобы лишить звания Лагутенко.

Ранее СМИ сообщали, что дом Лагутенко сгорел в природном пожаре в Лос-Анджелесе. Дом артиста располагался в поселке Биг-Рок. Он приобрел этот дом стоимостью 2,8 миллиона долларов семь лет назад.

Дом представлял собой одноэтажный коттедж в 204 квадратных метров, расположенный примерно в 135 метрах над уровнем моря.