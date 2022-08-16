Актер Эзра Миллер заявил, что начал лечение из-за проблем с психикой

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Американский актер Эзра Миллер заявил о своих проблемах с психикой и признался, что уже приступил к лечению.

"Пройдя недавно через сильный кризис, я понял, что страдаю от комплексных проблем психического здоровья, и начал постоянное лечение. Я хочу извиниться перед всеми, кого я потревожил и расстроил своим поведением в прошлом", – передает Hollywood Reporter его слова.

Кроме того, Миллер выразил надежду на то, что он скоро сможет вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному образу жизни.

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером. Решение было принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях. Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Миллера отпустили под залог.

Позднее актера обвинили в краже со взломом. Отмечалось, что Миллер незаконно проник в чужой дом в Вермонте, владельцы которого отсутствовали, и украл алкоголь. Вернувшиеся хозяева заметили, что пропало несколько бутылок. Миллера вычислили по видеозаписям с камер.