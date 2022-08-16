Диетолог объяснила изменения во внешности Мэрилина Мэнсона

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Фото: Antonio Nava/Zuma/ТАСС
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 предположила, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон мог набрать вес из-за возраста и длительного стресса.
Ранее папарацци засняли артиста на прогулке в Голливуде вместе с супругой. Снимки попали в Сеть и шокировали пользователей, отметивших, что Мэнсон набрал лишний вес. Некоторые предположили, что до такого состояния его довели обвинения в насилии от бывших возлюбленных. Скандал по этому поводу с участием рокера разгорелся в 2021 году. В частности, о домогательствах Мэнсона сообщила актриса Эван Рейчел Вуд, а звезда телесериала "Игра престолов" Эсме Бьянко подала на него в суд.
По словам Соломатиной, певец действительно мог набрать вес из-за длительных переживаний.
"Возможно, человек как-то пытается заглушить внутреннюю тревогу, внутреннюю боль. И очень часто на этом фоне идет компульсивное переедание. В этот момент идет стимуляция центра вознаграждения и человеку кажется, что ему становится лучше", – объясняет диетолог.
Нельзя забывать и о возрасте рок-звезды. В этом году Мэнсону исполнилось 53 года. Соломатина предположила, что возраст и пищевые привычки могли также повлиять на набор веса.
"После 50 лет питание должно быть очень хорошо пересмотрено. Потому что то, что организм прощал до 50 лет, сейчас он уже прощать не будет. Допустим, человек питался какой-то высокогликемической едой и не обращал на это внимания. У него нормально работала поджелудочная, она выдавала адекватное количество инсулина. Но в конечном итоге, если неправильно эксплуатировать свой организм, который меняется с возрастом, могут наступить последствия", – заключила врач.
Ранее звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория поделилась, что для поддержания своего тела в форме ей приходится прикладывать огромные усилия. Во время беременности актриса набрала 20 килограммов. От лишнего веса ей удалось избавиться практически через полгода.
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