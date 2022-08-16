Диетолог объяснила изменения во внешности Мэрилина Мэнсона

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 предположила, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон мог набрать вес из-за возраста и длительного стресса.

Ранее папарацци засняли артиста на прогулке в Голливуде вместе с супругой. Снимки попали в Сеть и шокировали пользователей, отметивших, что Мэнсон набрал лишний вес. Некоторые предположили, что до такого состояния его довели обвинения в насилии от бывших возлюбленных. Скандал по этому поводу с участием рокера разгорелся в 2021 году. В частности, о домогательствах Мэнсона сообщила актриса Эван Рейчел Вуд, а звезда телесериала "Игра престолов" Эсме Бьянко подала на него в суд.

По словам Соломатиной, певец действительно мог набрать вес из-за длительных переживаний.

"Возможно, человек как-то пытается заглушить внутреннюю тревогу, внутреннюю боль. И очень часто на этом фоне идет компульсивное переедание. В этот момент идет стимуляция центра вознаграждения и человеку кажется, что ему становится лучше", – объясняет диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Кратковременный стресс – это другая история. Человек быстро с этим справляется. Но когда нужно, особенно на публике, играть роль какого-то благополучия, а внутри происходит раздрай, часто бывает, что человек просто не может с этим справиться и организм начинает требовать еду как антидепрессант, как успокоение.

Нельзя забывать и о возрасте рок-звезды. В этом году Мэнсону исполнилось 53 года. Соломатина предположила, что возраст и пищевые привычки могли также повлиять на набор веса.

"После 50 лет питание должно быть очень хорошо пересмотрено. Потому что то, что организм прощал до 50 лет, сейчас он уже прощать не будет. Допустим, человек питался какой-то высокогликемической едой и не обращал на это внимания. У него нормально работала поджелудочная, она выдавала адекватное количество инсулина. Но в конечном итоге, если неправильно эксплуатировать свой организм, который меняется с возрастом, могут наступить последствия", – заключила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Нужно понимать, что резервы организма не бесконечны. И если до этого все было нормально, человек пил сладкие напитки, ел чипсы и нормально себя чувствовал, то потом это может очень резко дать такой откат.

Ранее звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория поделилась, что для поддержания своего тела в форме ей приходится прикладывать огромные усилия. Во время беременности актриса набрала 20 килограммов. От лишнего веса ей удалось избавиться практически через полгода.

