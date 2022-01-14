Юморист Морозов высказался о жалобе располневшего Красилова на отсутствие ролей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Похудевший юморист "Кривого зеркала" Александр Морозов в разговоре с Москвой 24 прокомментировал изменения во внешности актера Петра Красилова.
Ранее Красилов рассказал, что ему больше не предлагают сниматься в кино из-за набранного веса. Артист считает, что все его помнят стройным мальчиком и любят таким, каким он был в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой". Вместе с тем актер подчеркнул, что не боится перехода из одного амплуа в другое. Красилов также уточнил, что при отсутствии киноролей он много работает в театре.
Похудевший на 70 килограммов Морозов тоже признался, что испытывает трудности в карьере после смены имиджа. "Конечно, мы заложники своего амплуа, своего образа. Но что делать, такова профессия", – прокомментировал слова Красилова юморист.
Морозов рассказал, что в сериалах с актерами могут заключить контракт, согласно которому они не имеют права менять свою внешность, пока не закончатся съемки. "Я думаю, что если берут человека полного или худого, то, возможно, с ним подписывают контракт, чтобы он не худел или, наоборот, не поправлялся. Так что мы заложники своего тела", – заключил юморист.
Ранее певица Адель поделилась секретом того, как ей удалось сбросить 45 килограммов за два года. Во многом достичь хорошей формы артистке помогли занятия спортом.
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