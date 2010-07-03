Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

13:23
13:23
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Фото: youtube.com/Good Morning Britain
Американский актер Микки Рурк удивил поклонников обновленной внешностью, сообщает The Sun.
Артист появился на шоу Good Morning Britain после очередной пластической операции. На нем была ковбойская шляпа, а в руках он держал маленькую собачку.
Публике не очень понравились результаты операции, на которую снова решился 66-летний Рурк. Один из зрителей выпуска написал в Twitter, что пластический хирург должен был сказать артисту, что ему хватит делать операции.
Микки Рурк впервые лег под нож еще в 90-х годах, чтобы восстановить лицо после травм, полученных на боксе. С тех пор секс-символ 80-х сделал столько пластических операций, что изменился до неузнаваемости.
Ранее доцент кафедры пластической хирургии РУДН Ирина Константинова рассказала о самых безумных просьбах пациентов. По ее словам, однажды она четыре раза восстанавливала одной и той же пациентке девственную плеву.
В другой раз, отметила Константинова, на прием к ней пришла молодая и красивая девушка, просьба которой повергла хирурга в шок просьбой отрезать клитор. При беседе выяснилось, что девушка в браке с состоятельным мужчиной гораздо старше себя, который боится, что она ему изменит.
Еще одним случаем, потрясшим Ирину Константинову, стал визит девушки с грудью третьего размера, попросившей полностью удалить ей молочную железу.
Константинова также подчеркнула, что настоящие профессионалы никогда не согласятся делать операции, которые могут навредить здоровью и жизни пациента.
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