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Людмила Поргина ответила на слухи о конфликте с Марком Захаровым

"Я получала роли": Поргина ответила на слухи о конфликте с Захаровым
культура эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Москвой 24 рассказала, что не помнит ни о каких конфликтах в "Ленкоме" с Марком Захаровым.

Ранее директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер в интервью порталу Teleprogramma.pro сообщил, что Марк Захаров был недоволен актрисой. Из-за этого она якобы в свое время не получала ролей.

"Я не помню никаких конфликтов. Все мы можем сказать друг другу какие-то слова. Мне что-то не нравилось, я говорила Марку Анатольевичу. Я получала роли. Я играла в прекрасном спектакле "Шут Балакирев". И я еще играла, перед тем как уйти. И я ушла, чтобы помочь Коле встать, надо было каждую секунду с ним быть", – объясняет вдова Караченцова.

Поргина признается, что хотела бы вновь выйти на сцену.

Мы с Колей как-то были в театре. После спектакля все ушли, а он все смотрел на сцену. Я спросила, что он там увидел. А он ответил, что слышит голоса Броневого, Пельтцер, Абдулова. Потому что свою энергию они все равно оставили в театре. И он их слушал. Так и я хочу выйти и услышать эти голоса.
Людмила Поргина
вдова Николая Караченцова

Сейчас, по словам Поргиной, она проводит время с внуками, которые знакомят ее с современными фильмами. "У меня трое внуков, с ними интересно. Сейчас смотрела "Дюну". Они мне порекомендовали, мы пошли в кинотеатр. Мы посмотрели последний фильм о Джеймсе Бонде", – рассказывает Поргина.

Вдова Караченцова считает, что муж передал внукам частичку своего таланта.

"Старшие закончили музыкальную школу, занимались живописью, папа же у Коли художник, а мама балетмейстер. Все внуки музыкальные, все талантливые. А младшая внучка с 6 лет уже вышла на сцену. Так что династия актеров продолжается в нашей семье", – подчеркнула она.

По словам Поргиной, о своем муже она вспоминает каждую секунду. "У меня на даче кругом Колины фотографии, портреты. Я засыпаю и просыпаюсь с ним. Иногда он мне снится", – признается она.

Я хочу поехать в Дубай, там, где мы с Колей зимовали. Вспомнить, как мы там гуляли, вспомнить, как он зарядку делал, как плавал.
Людмила Поргина
вдова Николая Караченцова

Актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия. В последнее время он был тяжело болен. В феврале 2005 года Караченцов попал в аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.

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