Людмила Поргина ответила на слухи о конфликте с Марком Захаровым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Москвой 24 рассказала, что не помнит ни о каких конфликтах в "Ленкоме" с Марком Захаровым.

Ранее директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер в интервью порталу Teleprogramma.pro сообщил, что Марк Захаров был недоволен актрисой. Из-за этого она якобы в свое время не получала ролей.

"Я не помню никаких конфликтов. Все мы можем сказать друг другу какие-то слова. Мне что-то не нравилось, я говорила Марку Анатольевичу. Я получала роли. Я играла в прекрасном спектакле "Шут Балакирев". И я еще играла, перед тем как уйти. И я ушла, чтобы помочь Коле встать, надо было каждую секунду с ним быть", – объясняет вдова Караченцова.

Поргина признается, что хотела бы вновь выйти на сцену.





Людмила Поргина вдова Николая Караченцова Мы с Колей как-то были в театре. После спектакля все ушли, а он все смотрел на сцену. Я спросила, что он там увидел. А он ответил, что слышит голоса Броневого, Пельтцер, Абдулова. Потому что свою энергию они все равно оставили в театре. И он их слушал. Так и я хочу выйти и услышать эти голоса.

Сейчас, по словам Поргиной, она проводит время с внуками, которые знакомят ее с современными фильмами. "У меня трое внуков, с ними интересно. Сейчас смотрела "Дюну". Они мне порекомендовали, мы пошли в кинотеатр. Мы посмотрели последний фильм о Джеймсе Бонде", – рассказывает Поргина.

Вдова Караченцова считает, что муж передал внукам частичку своего таланта.

"Старшие закончили музыкальную школу, занимались живописью, папа же у Коли художник, а мама балетмейстер. Все внуки музыкальные, все талантливые. А младшая внучка с 6 лет уже вышла на сцену. Так что династия актеров продолжается в нашей семье", – подчеркнула она.

По словам Поргиной, о своем муже она вспоминает каждую секунду. "У меня на даче кругом Колины фотографии, портреты. Я засыпаю и просыпаюсь с ним. Иногда он мне снится", – признается она.





Людмила Поргина вдова Николая Караченцова Я хочу поехать в Дубай, там, где мы с Колей зимовали. Вспомнить, как мы там гуляли, вспомнить, как он зарядку делал, как плавал.

Актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия. В последнее время он был тяжело болен. В феврале 2005 года Караченцов попал в аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.