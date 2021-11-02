Людмила Поргина ответила на слухи о конфликте с Марком Захаровым

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина в беседе с Москвой 24 рассказала, что не помнит ни о каких конфликтах в "Ленкоме" с Марком Захаровым.
Ранее директор "Ленкома" с расширенными полномочиями Марк Варшавер в интервью порталу Teleprogramma.pro сообщил, что Марк Захаров был недоволен актрисой. Из-за этого она якобы в свое время не получала ролей.
"Я не помню никаких конфликтов. Все мы можем сказать друг другу какие-то слова. Мне что-то не нравилось, я говорила Марку Анатольевичу. Я получала роли. Я играла в прекрасном спектакле "Шут Балакирев". И я еще играла, перед тем как уйти. И я ушла, чтобы помочь Коле встать, надо было каждую секунду с ним быть", – объясняет вдова Караченцова.
Поргина признается, что хотела бы вновь выйти на сцену.
Сейчас, по словам Поргиной, она проводит время с внуками, которые знакомят ее с современными фильмами. "У меня трое внуков, с ними интересно. Сейчас смотрела "Дюну". Они мне порекомендовали, мы пошли в кинотеатр. Мы посмотрели последний фильм о Джеймсе Бонде", – рассказывает Поргина.
Вдова Караченцова считает, что муж передал внукам частичку своего таланта.
"Старшие закончили музыкальную школу, занимались живописью, папа же у Коли художник, а мама балетмейстер. Все внуки музыкальные, все талантливые. А младшая внучка с 6 лет уже вышла на сцену. Так что династия актеров продолжается в нашей семье", – подчеркнула она.
По словам Поргиной, о своем муже она вспоминает каждую секунду. "У меня на даче кругом Колины фотографии, портреты. Я засыпаю и просыпаюсь с ним. Иногда он мне снится", – признается она.
Актер Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия. В последнее время он был тяжело болен. В феврале 2005 года Караченцов попал в аварию, в результате которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену.
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