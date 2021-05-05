Гарик Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего Уилла Смита

Фото: instagram.com/willsmith

Российский шоумен Гарик Харламов запустил флешмоб в соцсети Instagram, призвав подписчиков поддержать американского актера Уилла Смита, который заметно прибавил в весе. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Друзья! Кибератака! Давайте напишем Уиллу Смиту, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!" – написал Харламов.

Пользователи соцсети активно отреагировали на призыв шоумена, оставив в комментариях под постом рецепты различных сытных блюд, в том числе пельменей и шаурмы. Также некоторые подписчики пошутили, что хотят такую же фигуру, как у Смита.

Ранее пользователи Instagram устроили флешмоб в поддержку модели из Якутии, чьи фотографии показали на местном телеканале, обвинив ее в безнравственности и излишней откровенности. Девушку поддержали пользователи, которые начали активно выкладывать свои фото в купальниках.