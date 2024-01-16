Стилист Александр Рогов станет новым ведущим "Модного приговора"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Новым ведущим программы "Модный приговор" станет стилист Александр Рогов, который с серьезным отрывом победил в зрительском голосовании. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

По его словам, Рогов теперь будет представлен на проекте в качестве "судьи".

Сам стилист рассказал, что был поклонником этой передачи еще с момента ее появления на телевидении. Также он подчеркнул, что программа является лучшей среди всех передач, которые воспитывают у телезрительниц вкус в одежде и помогают женщинам поверить в себя.

"Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего "Модного приговора" видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу", – передает пресс-служба Первого канала его слова.

Ранее Эрнст сообщал, что телепрограмма "Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в обновленном формате с другим ведущим, имя которого на тот момент не раскрывалось. При этом он заявил, что из старого состава останется лишь Эвелина Хромченко.

До этого Первый канал сообщил, что не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Между тем сам Васильев рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом.



"Историс. На гребне волны": Александр Рогов