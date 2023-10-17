Шоу "Модный приговор" вернется в эфир с новым ведущим

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Телепрограмма "Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в обновленном формате с другим ведущим, имя которого пока не раскрывается. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Программа "Модный приговор" скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц", – заявил он.

При этом Эрнст отметил, что из старого состава останется лишь Эвелина Хромченко. Историк моды Александр Васильев, в свою очередь, сообщил, что рад возвращению программы и не расстроен из-за своего отсутствия в проекте.

"Я очень рад, что мода не умерла, несмотря на все потери – уход Зайцева, Юдашкина. Я уверен, что вся команда настолько профессиональна, что она точно справится, имея такой огромный опыт", – приводит его слова News.ru.

"Модный приговор" перестал выходить в эфир в марте прошлого года.

Ранее Первый канал сообщил, что не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Между тем сам Васильев в беседе с агентством рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом. Он отметил, что готов вернуться в программу "Модный приговор", если с ним будет заключен контракт на новых финансовых условиях.

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