Прохор Шаляпин заявил о "родстве" с Ириной Дубцовой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Певец Прохор Шаляпин в шутку подтвердил, что они с исполнительницей Ириной Дубцовой являются родственниками. В своем Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) музыкант поделился редким фото с коллегой, сделанным, когда им было 13–14 лет, передает телеканал "360".



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shalyapin_official

Как оказалось, знаменитости знакомы почти с детства. На снимке Дубцова держит на руках Шаляпина. Молодые артисты стоят в озере.

На вопрос подписчика в комментарии об их родстве певец ответил утвердительно, пояснив, что их связывают узы по линии дедушки Федора Шаляпина и бабушки Майи Плисецкой.

Дубцова поддержала шутку своего коллеги словом "именно".

Ранее Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить машину. По словам артиста, этот страх связан с тем, что в детстве он попадал в аварию. Он рассказал, что в тот момент за рулем сидел дедушка.