"Модный приговор" вернется на Первый канал в женской и мужской версиях

Фото: depositphotos/boggy22

Телешоу "Модный приговор" вернется в эфир Первого канала с 22 апреля в женской и мужской версиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

"Редакция Модного приговора, готовясь к возвращению проекта после долгого перерыва, решилась на эксперимент: сделать мужскую и женскую версии проекта", – говорится в сообщении.

Ведущими проекта стали эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

Рогов с огромным отрывом победил в зрительском голосовании на роль судьи "Модного приговора". Он является стилистом и основателем собственного бренда одежды. Лилия Рах является стилистом и блогером. Это первый случай в истории программы, когда кресло судьи занимает женщина.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что телепрограмма "Модный приговор" вернется в эфир Первого канала в обновленном формате с другим ведущим, имя которого на тот момент не раскрывалось. При этом он заявил, что из старого состава останется лишь Эвелина Хромченко.

До этого Первый канал сообщил, что не планирует предлагать историку моды и телеведущему Александру Васильеву новый контракт. Между тем сам Васильев рассказал, что надеется на возобновление сотрудничества с телеканалом.

