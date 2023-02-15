11:16Шоу-бизнес
Юморист Морозов рассказал, когда отправится в зону СВО
Фото: instagram.com(признана экстремистской на территории РФ)/morozov_artist
Юморист Александр Морозов рассказал Москве 24, что отправится с выступлениями в зону специальной военной операции, как только там станет более безопасно.
Ранее комик сообщил изданию "Московский комсомолец" о своем желании поехать на Донбасс, чтобы поддержать мирное население. Он также отметил, что отправится туда в ближайшее время.
Морозов пояснил Москве 24, что уже давно планирует посетить Донбасс со своим коллективом. Комик добавил, что по этому вопросу поддерживает контакт с местными властями. "И вот недавно состоялся еще один разговор, сказали, что нужно еще чуть-чуть подождать, сейчас совсем опасно", – говорит юморист.
Юморист также назвал горда, которые хотел бы посетить."В первую очередь это, конечно, Мариуполь, потому что там все-таки поспокойнее. Это Луганск, это Донецк", – уточнил он.
Кроме того, Морозов выразил готовность выступить для российских бойцов в зоне СВО.
Ранее стало известно, что российский боец Владимир Минеев отправился добровольцем в зону СВО. Спортсмену вручили повестку во время частичной мобилизации, но из-за несоответствия критериям призыва он получил бронь. Тем не менее боец заключил контракт на службу в ВС России, попросив дать ему время на подготовку к поединку с Фернандо Родригесом. В итоге Минеев одолел бразильского спортсмена.
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