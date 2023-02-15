Юморист Морозов рассказал, когда отправится в зону СВО

Фото: instagram.com(признана экстремистской на территории РФ)/morozov_artist

Юморист Александр Морозов рассказал Москве 24, что отправится с выступлениями в зону специальной военной операции, как только там станет более безопасно.

Ранее комик сообщил изданию "Московский комсомолец" о своем желании поехать на Донбасс, чтобы поддержать мирное население. Он также отметил, что отправится туда в ближайшее время.

Морозов пояснил Москве 24, что уже давно планирует посетить Донбасс со своим коллективом. Комик добавил, что по этому вопросу поддерживает контакт с местными властями. "И вот недавно состоялся еще один разговор, сказали, что нужно еще чуть-чуть подождать, сейчас совсем опасно", – говорит юморист.





Александр Морозов юморист Мы с коллективом собираемся в первую очередь поехать к мирным жителям. Понятно, что мы будем им говорить какие-то смешные вещи, ироничные. Но это не агитбригада. Это юмористический концерт для поднятия настроения простым жителям.

Юморист также назвал горда, которые хотел бы посетить."В первую очередь это, конечно, Мариуполь, потому что там все-таки поспокойнее. Это Луганск, это Донецк", – уточнил он.

Кроме того, Морозов выразил готовность выступить для российских бойцов в зоне СВО.





Александр Морозов юморист Если, конечно, нас пустят уже непосредственно к военным на линию, то я с удовольствием поеду.

Ранее стало известно, что российский боец Владимир Минеев отправился добровольцем в зону СВО. Спортсмену вручили повестку во время частичной мобилизации, но из-за несоответствия критериям призыва он получил бронь. Тем не менее боец заключил контракт на службу в ВС России, попросив дать ему время на подготовку к поединку с Фернандо Родригесом. В итоге Минеев одолел бразильского спортсмена.



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