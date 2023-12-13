13 декабря, 16:20Шоу-бизнес
Бывший депутат Госдумы опроверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом
Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini
Бывший депутат Госдумы Ринат Хайров назвал чушью сообщения в Сети о том, что его дочь находится в отношениях с голливудским актером Томом Крузом.
"Я читал. Это чушь полная. Грязь оплачиваемая, которую сливают", – передает РИА Новости его слова.
Ранее в СМИ распространилась информация, что Круз встречается с дочерью экс-депутата Хайрова Эльсиной.
Сообщалось, что Круз и Хайрова якобы вместе приехали на вечеринку в Лондон, а затем большую часть вечера провели вместе. Один из гостей рассказал, что пара была неразлучна и мероприятие они покинули на рассвете.
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