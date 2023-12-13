Том Круз завел роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Evan Agostini

Голливудский актер Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы России Рината Хайрова Эльсиной. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Круз и Хайрова вместе приехали на вечеринку в Лондон, где большую часть вечера актер танцевал со своей спутницей. Кроме того, один из гостей рассказал, что пара была неразлучна, а мероприятие они покинули на рассвете.

Кроме того, 61-летний Круз отказывался фотографироваться с гостями, а диджею пришлось объявить, что актер не желает никаких фотографий со своим участием, отметило издание.

Ранее СМИ сообщали, что актриса Мэрил Стрип рассталась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. Они поженились в 1978 году, у них четверо детей. В последний раз вместе бывших супругов видели на церемонии вручения "Оскара" в 2018 году.