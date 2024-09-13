Певица Наталья Штурм объяснила, как ей хватает 2 518 рублей в месяц на еду

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Российская певица Наталья Штурм призналась в соцсетях, что тратит на еду чуть меньше 2 600 рублей в месяц. В беседе с "Газетой.ру" исполнительница объяснила, как ей это удается.

"Больше всего люди тратят на бухло, сигареты, дорогие копчености. Если без излишеств, то еда должна быть полезной. Полезная еда недорогая. А самим готовить в разы дешевле, чем есть то же самое в ресторанах", – отметила певица.

По словам Штурм, люди часто по незнанию тратят много денег на продукты, а потом выкидывают их. Например, покупают еду на голодный желудок и тратят в этот момент больше, чем на сытый.

"Овощи и фрукты – рынок выходного дня, все продают со скидками. Во всех продуктовых магазинах действуют скидки, плюс бонусные программы от банков. В некоторых магазинах действуют скидки для пенсионеров", – добавила исполнительница.

Ранее СМИ сообщили, что производители продуктов могут повысить закупочные цены для ретейлеров на 5–40% в августе-сентябре. По мнению зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, повышение цен на продукты связано с ростом себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических средств.