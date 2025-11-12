Актер Демчог назвал сериал "Интерны" кровососущим проектом

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Сериал "Интерны" – "кровососущий" проект, заявил актер Вадим Демчог в интервью "Газете.ру".

По его словам, съемки были очень трудными и актеры видели Солнце "максимум пять раз в месяц". Артист вспомнил, как приходил в студию, когда на улице еще не посветлело, а уходил в тот момент, когда уже стемнело.

"Это были постоянные съемки, более 350 серий. Понятно, что натерли мозоли, наверное, каждому жителю этой великой страны. Мы были уже как домашние животные", – рассказал Демчог.

Однако он отметил, что проект "подарил ему крылья" на определенном этапе и сыграл огромную роль в его биографии. Кроме того, он поблагодарил людей, которые были с ним в этот период. При этом актер также поделился, что в настоящий момент не общается ни с кем из своих коллег по сериалу.

"Интерны" выходили с 2010 по 2016 год и рассказывали о молодых неопытных врачах, попадающих в смешные ситуации. Демчог исполнил роль заведующего кожно-венерологическим отделением Ивана Купитмана, близкого друга заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова. Его сыграл актер Иван Охлобыстин.

