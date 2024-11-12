Стоянов ответил мэру Дальнегорска, обидевшемуся на шутку про кражу бюджетных денег

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Актер Юрий Стоянов высказался о правоте чиновника, который обиделся на шутку про кражу бюджетных денег. Об этом актер рассказал в беседе с изданием "Подъем".

По сюжету скетча программы "100янов", двое ведущих новостей обсуждали вымышленный коррупционный скандал, по которому мэр Дальнегорска украл из бюджета 5 миллионов рублей, а мог бы 25, как мэр Ближнегорска.

Настоящий мэр города Александр Теребилов назвал это пошлым юмором, а также гротеском и похабщиной, выразив сожаление, что сценаристы ролика не посмотрели на карту России.

Стоянов в ответ на это подтвердил, что текст писали сценаристы, и также удивился, что они взяли название существующего города. Он подчеркнул, что если человек работает, то, значит, он ничего не украл, поэтому это лишь случайное совпадение.

"Я не вижу в шутке пошлости, пошло – это когда про части тела мэра шутят, тогда это пошло", – добавил Стоянов.

Актер предположил, что сценаристы признают свою ошибку и принесут извинения. При этом в его практике подобный случай произошел впервые за 20 лет, заключил Стоянов.

Ранее похожий случай произошел в Карелии. Тогда актриса Валерия Ломакина неудачно пошутила про карельский язык, что вызвало негативную реакцию у главы республики, который обратился в СКР, чтобы проверить высказывания на "возбуждение ненависти, либо вражды".

Актриса тогда извинилась и объяснила, что монолог не ставил целью оскорбить, а наоборот, высмеивал людей, которые плохо относятся к своему языку и культуре.

