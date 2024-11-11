Актриса Ломакина извинилась за шутку про карельский язык, объяснив ее сатирой

Фото: tmteatr.ru

Актриса Валерия Ломакина извинилась за неудачную шутку про карельский язык, объяснив ее сатирой. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Артистка объяснила, что комедийное шоу "Битва за время" выходит в формате "юмора без правил" на платформе "ВК", а распространение ролика за пределы шоу стало для нее неприятной новостью.

"Я всегда с гордостью говорю, что я из Карелии и не стараюсь мимикрировать под столичного жителя. Возможно, все это и позволило мне записать подобный номер", – объяснила Ломакина.

Она подчеркнула, что сказанный монолог является не ее словами, а словами персонажа, которого она сыграла на сцене. Образ предполагал не очень вменяемую артистку провинциального театра. По словам девушки, она никогда не берет на себя право пренебрежительно высказываться о каком-либо языке или о целом народе.

"Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней "обезбашенной" части молодежи, да и вообще – людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями", – уточнила актриса.

Во время своего выступления девушка пошутила над звучанием карельской речи, а также назвала этот язык атавизмом. Она также пошутила, что на карельском языке говорят только в Национальном театре Карелии, а сами карелы смотрят спектакли в наушниках с переводом на русский.

После этого глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в СК РФ для проверки на предмет "возбуждения ненависти либо вражды" (282 УК РФ) и назвал подобное неуважением к народу, языку и традициям.

