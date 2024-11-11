Глава Карелии Парфенчиков обратился в СК из-за шутки про карельский язык

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Глава республики Карелия Артур Парфенчиков обратился в Следственный комитет из-за шутки актрисы театра Валерии Ломакиной на одном из федеральных шоу про карельский язык. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Во время своего выступления девушка пошутила над звучанием карельской речи, а также назвала этот язык атавизмом. Она также пошутила, что сегодня на карельском языке говорят только в Национальном театре Карелии – при этом сами карелы смотрят спектакли в наушниках с переводом на русский.

Парфенчиков назвал подобные шутки неуважением к народу, языку и традициям Карелии. По его словам, выступление Ломакиной очень задело жителей региона, он получил большое количество возмущенных сообщений от карелов.

"Кто-то мне возразит: это юмор, относитесь проще. Нет, друзья. Юмор – дело тонкое, и перейти грань, кривляясь на потребу публике, можно очень легко", – написал глава региона.

Он добавил, что готовит обращение в региональное управление СК РФ, чтобы правоохранители проверили выступление артистки на предмет "возбуждения ненависти либо вражды" (282 УК РФ). Парфенчиков также поручил Минкультуры Карелии провести проверку по факту случившегося.

Сама Ломакина уже принесла извинения всем, кого могла задеть эта шутка.

"Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней "обезбашенной" части молодежи, да и вообще – людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями", – написала артистка в своих соцсетях.

В сентябре нижегородский комик Дмитрий Гаврилов был арестован на 13 суток за одно из выступлений, которое содержит уничижительные высказывания в адрес россиян. Согласно материалам дела, в записи выступления комика содержались признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения.