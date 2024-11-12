12 ноября, 14:26Шоу-бизнес
Телеведущая Опра Уинфри заявила, что не получала 1 млн долларов за поддержку Камалы Харрис
Фото: ТАСС/Zuma
Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что ей заплатили один миллион рублей за поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США, сообщает портал TMZ.
По ее словам, эти сообщения не соответствуют действительности, ей "ничего и никогда не платили".
Так телеведущая отреагировала на публикацию газеты The Washington Examiner, в которой утверждалось, что компания Уинфри Harpo Productions получила миллион долларов за организацию в сентябре встреч со знаменитостями в интересах кандидата Харрис.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.
Джо Байден и Харрис поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти.
Кроме того, Харрис появилась перед сторонниками в Вашингтоне и пообещала, что продолжит свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве. Вице-президент официально признала свое поражение на выборах президента, однако не в борьбе за "будущее и идеалы" США. Она также добавила, что результат президентских выборов оказался не тем, чего она ожидала. Вместе с тем Харрис призвала своих сторонников признать итоги прошедших выборов.
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