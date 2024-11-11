Столичная полиция обвинила автора песни "Дымок" Цыпера в пропаганде наркотиков

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Сотрудники полиции Москвы составили протокол об административном правонарушении в отношении исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя – Игорь Цыба. – Прим. ред.) из-за пропаганды наркотиков в его песне "Дымок", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Протокол составлен по статье 6.13, части 2 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, совершенная иностранным гражданином или лицом без гражданства").

Согласно законодательству, Цыперу грозит штраф в размере от 4 до 30 тысяч рублей, а также административное выдворение из России, или арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы страны.

Ранее стало известно, что батл-рэпер Ислам Закиров, известный под псевдонимом Рецидив, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бутырский суд недавно назначил ему 1,8 года колонии общего режима по делу о разжигании ненависти либо вражды.

По информации столичной прокуратуры, в 2023 году в баре, расположенном в проезде Якушкина, 18-летний рэпер намеренно озвучил высказывания, в которых содержались призывы к насильственным действиям, а также негативное отношение к русским.