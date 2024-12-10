Представитель DJ Smash назвал необоснованным решение о запрете клипа "Новая волна"

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Представитель DJ Smash счел необоснованным решение о запрете клипа "Новая волна", созданный вместе с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

"В самом видеоклипе имеется disclaimer. <...> Как следует из сюжета видеоклипа, "вымышленные события" происходят не в храме, а в созданных в съемочном павильоне декорациях", – передает ТАСС его слова.

Создатели клипа готовы были бы предоставить аргументы необоснованности, если бы суд уведомил юридических представителей, добавил представитель DJ Smash.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, вынесенное решение еще больше привлечет внимание к клипу. Он также напомнил, что запрет этого видео обсуждался в 2021 году и авторы еще тогда убедились, что каких-либо нарушений допущено не было.

10 декабря Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип "Новая волна". Теперь решение инстанции о запрете видео подлежит направлению в адрес РКН. В суде пришли к выводу, что снятые кадры подрывают религиозные ценности, а также в видео прослеживаются призывы к действиям, которые вредят здоровью и угрожают нравственности.