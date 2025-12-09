Директор Аллегровой опроверг выступления певицы за 25 млн руб в Новый год

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский опроверг слухи о 25-миллионном гонораре исполнительницы за новогодние выступления.

"Вообще, я комментарии не даю. Но у нас нет никаких корпоративов <...>. Конечно (информация не соответствует действительности. – Прим. ред.)", – отметил он в беседе с "Газетой.ру".

Квятковский подчеркнул, что артистка никогда не выступала в Новый год. Более того, по его словам, Аллегрова приняла решение отказаться от участия в частных мероприятиях сразу после начала спецоперации.

Ранее стало известно, что народная артистка России Надежда Кадышева, лидер поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и эстрадный певец Филипп Киркоров отказались от выступлений в новогоднюю ночь.

По уточнению СМИ, они решили провести праздник в семейном кругу. Несмотря на это, Кадышевой и Жукову организаторы готовы заплатить за выступление от 10 до 15 миллионов рублей, а Киркорову – от 7 до 10 миллионов.