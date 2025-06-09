Дочь Заворотнюк ответила хейтерам на комментарии о ее внешности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Anna Zavorotnyuk

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила хейтерам на сообщения о том, что она не так красива, как ее мама. Об этом сообщает "Радио 1".

Пользователи соцсетей под одним из постов Анны разделились во мнении, одни написали, что девушка очень похожа на свою маму, другие заявили об обратном.

"Ответы разных людей на одну и ту же сторис. Красота в глазах смотрящего, в который раз убеждаюсь", – ответила на это Анна, добавив, что часто такие комментарии оставляют ей женщины.

По ее словам, от последнего факта становится грустно, поскольку именно девушки "должны понимать друг друга и поддерживать". При этом Анна выразила сожаление в отношении таких комментаторов, ведь, по ее мнению, они" глубоко в душе очень несчастны, если занимаются подобным".

"Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, они не имеют такой возможности", – добавила она, посоветовав любить себя и заниматься тем, что делает счастливым.

Ранее Анна призналась, что недовольна своим весом после родов. При этом пользователи соцсетей попросили ее не худеть, заявив, что девушка и так прекрасно выглядит. Анна стала мамой весной 2025 года. Она родила сына Марселя от бизнесмена Тимура Исмаилова.

