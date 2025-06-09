Представитель Джареда Лето опроверг обвинения в домогательствах

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Представитель американского актера и музыканта Джареда Лето прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес звезды, который, по слухам, приставал к несовершеннолетним. В интервью телеканалу Geo.TV он заявил, что они не соответствуют действительности.

Речь идет об обвинениях диджея Элли Тейлз, с которыми она выступила в мае 2025 года. По ее словам, певец напал на нее, когда ей было 17 лет, в результате чего она получила травмы.

Более того, женщина утверждает, что артист знал о ее возрасте, но, несмотря на это, продолжал преследовать ее. Действия Лето она назвала "хищническими, пугающими и неприемлемыми".

"Утверждения мисс Тейлз явная ложь", – подчеркнул представитель артиста.

В том же месяце диджей разместила в своем аккаунте в Facebook репост своего статуса в Instagram (обе соцсети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который служит комментарием к ситуации.

"На самом деле ты не в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязаться к тебе за кулисами... В килте. И снежной шапке", – написала она.

Помимо нее, рассказать свои истории о домогательствах Лето решились еще девять женщин. По их словам, все это происходило, когда они были несовершеннолетними. В беседе с Air Mail одна из них рассказала, что инцидент с ней произошел в 2006 году, когда ей было 16 лет. Музыкант, которому на тот момент было 35, подошел к ней возле кафе в Лос-Анджелесе, схватил ее за руку и после непродолжительного разговора взял номер телефона.

Через несколько дней артист позвонил ей и пригласил на вечеринку, однако получил отказ.

"Я не знаю, был ли он под кайфом или что-то в этом роде... Это был самый странный, самый отвратительный голос", – пояснила женщина.

Тем не менее, по ее словам, актер продолжал звонить ей исключительно в ночное время, а темы разговоров касались только сексуального опыта девушки.

По утверждению другой женщины, она тоже начала общаться с Лето до достижения совершеннолетнего возраста, а во время визитов к нему домой исполнитель поднимал те же темы, что и с первой жертвой. Однако, по ее словам, в один из таких моментов, когда пострадавшей уже было 18 лет, певец неожиданно достал свой половой орган и начал мастурбировать, пытаясь принудить ее к тому же.

Своей историей знакомства с Лето поделилась и модель Лора Ла Рю. По ее воспоминаниям, они встретились, когда ей было 16 лет, на мероприятии в частном доме в Беверли-Хиллз. Артист, которому на тот момент было 36 лет, пристально наблюдал за ней, а затем спросил о ее возрасте и попросил номер телефона.

После этого они начали общаться по электронной почте, и в 2009 году Ла Рю пришла к нему домой, где Лето "дразнил" ее и "флиртовал". Во время другого визита актер, по словам модели, вышел к ней из комнаты полностью обнаженным.

"Он просто вышел, как будто это было нормально... Я подумала, что, может быть, это именно то, что делают взрослые мужчины", – добавила она.

Однако представитель Лето в беседе с этим же изданием подчеркнул, что переписка певца с Ла Рю не была "сексуальной или неуместной". Более того, он рассказал, что впоследствии модель начала работать личным помощником музыканта, что подтверждает отсутствие каких-либо неподобающих отношений между ними.

Тем не менее женщина утверждает, что никогда не подавала заявку на соответствующую должность.

Немногим ранее из-за аналогичных обвинений полиция США задержала актера Майкла Питта. Бывшая подруга артиста утверждала, что он ее сексуально домогался, а также применял насилие. Четыре таких инцидента произошли в период между апрелем 2020 и августом 2021 года. Питта обвиняют в том, что в одном случае он ударил девушку деревянной доской, а в другом – напал со шлакоблоком.

