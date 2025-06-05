Актер Том Хэнкс заявил, что гордится дочерью после ее рассказа о насилии в семье

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Голливудский актер Том Хэнкс заявил, что гордится дочерью, писательницей Элизабет Энн после ее рассказа о насилии в семье, сообщает Page Six.

В своих мемуарах девушка рассказала, что подверглась психологическому и физическому насилию со стороны страдающей биполярным расстройством матери. Также, по ее словам, в их доме всегда не хватало еды, потому что ее мама посвящала все время чтению Библии.

Помимо этого, Элизабет Энн поделилась, что ее дедушка был насильником и съел девочку. Девушка узнала об этом после того, как прочитала дневник матери.

В свою очередь, Хэнкс отметил, что гордится тем, что его дочь может открыто рассказывать о подобных вещах.

"Думаю, что любой, кто так поступает, обладает смелым журналистским и литературным складом ума. Очень рад, что могу сказать подобное о своей дочери", – подчеркнул актер.

Хэнкс и мать Энн, Саманта Льюис, разошлись в 1987 году. После смерти женщины от рака легких актер забрал дочку к себе. Тогда она училась в восьмом классе.

Ранее полиция США задержала актера Майкла Питта по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении своей бывшей подруги. Четыре инцидента произошли в период между апрелем 2020-го и августом 2021 года. Питта обвиняют в том, что в одном случае он ударил девушку деревянной доской, а в другом – напал со шлакоблоком.