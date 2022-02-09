Моргенштерн отреагировал на новое дело о пропаганде наркотиков

9 февраля, 16:57
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Рэпер Моргенштерн прокомментировал возбужденное против него административное дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки.
Артист отметил, что сделал тату пять лет назад. Кроме того, по его словам, в песнях пропаганды наркотиков обнаружено не было.
"Ладно хоть хватило ума пистолет на себя не набить, а то впаяли бы незаконный оборот оружия. <…> Очень подняли настроение", – написал Моргенштерн на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков из-за тату. Основанием стала экспертиза Набережночелнинского государственного педагогического университета. Выяснилось, что по краям татуировки изображено растение, похожее на коноплю.
Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии выявили в клипах Моргенштерна "Новая волна", El problema, Yung Hefner сцены, которые формируют у зрителя ассоциации между допустимостью потребления продуктов конопли и достижением успеха.
Позднее возбуждение дела подтвердил адвокат музыканта Сергей Жорин. Он также подчеркнул, что планирует обжаловать данное постановление.
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков из-за его татуировки
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