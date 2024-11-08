Супруг оперной певицы Марии Ринчиновой рассказал подробности ее смерти

Фото: телеграм-канал alania.mariinsky

Супруг оперной певицы Марии Ринчиновой Найдан рассказал, что за день до смерти она перестала чувствовать шевеление ребенка в животе.

По словам мужчины, медики не обнаружили сердцебиение ребенка и назначили Марии операцию. Однако во время хирургического вмешательства артистка умерла. Причиной смерти специалисты назвали эмболию.

"Мне сказали, что эмболия – это когда околоплодные воды попадают в кровеносные сосуды, блокируя кровоснабжение, как тромб. И из-за этого смерть у нее была мгновенная, она ничего не почувствовала", – приводит слова Ринчинова VOICE.

Мужчина уточнил, что он не рассказывает старшей дочери артистки об обстоятельствах смерти ее мамы. Он также рассказал, что похороны супруги пройдут 11 ноября.

"Старшей ничего не рассказываю. Маленькая еще ничего не понимает", – подчеркнул он.

Также Ринчинов подал заявления в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств смерти супруги. По его мнению, версия медиков расходится с тем, что ему рассказывала певица незадолго до смерти.

Оперная певица и солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии ушла из жизни 4 ноября. Причины ее смерти не раскрывались.

Ринчинова работала в Бурятском театре оперы и балета имени Цыдынжапова, а с прошлого года служила в филиале Мариинского театра в Северной Осетии.