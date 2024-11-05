Умерла солистка Мариинского театра Мария Ринчинова

Фото: alania.mariinsky.ru

Оперная певица и солистка филиала Мариинского театра в Северной Осетии – Алании Мария Ринчинова умерла 4 ноября, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу филиала театра.

Причины смерти Ринчиновой не раскрываются.

Солистка была родом из Бурятии, в 2013 году она окончила в Улан-Удэ колледж искусств имени Чайковского, после чего продолжила обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных. Сначала Ринчинова работала в Бурятском театре оперы и балета имени Цыдынжапова, а с прошлого года служила в филиале Мариинского театра в Северной Осетии.

По словам коллег оперной певицы, ее дебют в роли няни в "Евгении Онегине" вызвал настоящий восторг у публики. Она также исполнила роли бабушки в "Снежной Королеве" и Риты Осяниной в "Зори здесь тихие".