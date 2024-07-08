Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ГАБТ Катерину Новикову.

Прима-балерина Большого театра ушла из жизни в ночь на 8 июля. Ей было 90 лет. О том, когда пройдет прощание и похороны артистки, пока не сообщается.

Марина Кондратьева родилась в 1934 году в Санкт-Петербурге. В 1952–1980 годы она была солисткой балетной труппы Большого театра, где исполняла партии Водяницы ("Конек-Горбунок" в постановке Александра Радунского), Музы ("Паганини" в постановке Леонида Лавровского).

Также она исполнила партию Золушки в одноименном балете Сергея Прокофьева, Марии в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева и Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.

Затем артистка стала балетмейстером-репетитором Большого театра. Она проводила мастер-классы в разных странах, преподавала в балетной школе-студии "Миаки" в Японии.