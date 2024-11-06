06 ноября, 13:15Культура
Актриса "Улиц разбитых фонарей" Лейла Киракосян умерла на 84-м году жизни
Фото: кадр из фильма "Гончие-3"; режиссер – Леонид Пляскин; производство – студия "Панорама"
Заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян, которая сыграла роль в сериале "Улицы разбитых фонарей", умерла в возрасте 83 лет, сообщает сайт "Аргументы и факты".
В материале уточняется, что женщина скончалась 5 ноября.
Актриса родилась 8 февраля 1941 года в Нахичевани, Азербайджане. Она закончила ГИТИС в 1962 году.
За свою карьеру Киракосян работала в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре, Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета и театре имени Андрея Миронова. Кроме того, она исполнила роль в сериалах "Тайны следствия", "Тамбовская волчица" и "Гончие".