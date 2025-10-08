Дана Борисова отправила 18-летнюю дочь на перевоспитание в село

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Телеведущая Дана Борисова после семейного конфликта отправила свою дочь, 18-летнюю Полину, на перевоспитание к многодетной семье из белгородской деревни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы.

Причиной ссоры матери и дочери стал роман Полины с медиаменеджером Артуром Якобсоном – мужчина почти вдвое старше возлюбленной. Телеведущая не верит в искренность чувств Якобсона.

В СМИ отметили, что жизнь в деревне без привычных удобств стала для Полины открытием – в селе не оказалось ни прислуги, ни курьерских доставок. Поработать дояркой девушка не захотела, как и сразу одеваться в удобную одежду. Сначала она даже гуляла по деревне на каблуках и в платье с глубоким декольте.

Ранее дочь Борисовой опубликовала скриншоты переписки с отцом, где она жалуется, что из-за матери ее не пустили работать на телевидение. Она написала, что Борисова обзвонила все каналы и попросила их не брать девушку на работу. Полина рассказала, что в ходе ссоры мать назвала ее "никем".

