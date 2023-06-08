Адвокат допустил заведение дела на публициста Понасенкова

Фото: телеграм-канал "Евгений Понасенков" (признан иноагентом в РФ)

Уголовное дело против публициста Евгения Понасенкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за конфликта с прохожим будет свидетельствовать о личной неприязни к историку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

"Есть видео инцидента, где видно, что это не Понасенков толкает, а, наоборот, пытается оградиться от мужчины, который их преследовал. Если в отношении него будет возбуждено уголовное дело, я допускаю, что здесь может прослеживаться личная неприязнь. Вины Понасенкова в принципе не просматривается, и, если дело действительно заведут на него – это несправедливо", – сказал Жорин.

Однако эксперт добавил, что возбуждение уголовного дела против мужчины будет обосновано, если статья будет подразумевать причинение вреда здоровью. По мнению адвоката, в рамках уголовного дела больше полномочий, чтобы расследовать причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что Понасенковым и его юристом Рамисом Зариповым заинтересовалась полиция по подозрению в драке с прохожим в центре Москвы. Уточнялось, что мужчину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали после столкновения с публицистом и его другом.

Впоследствии Понасенков опроверг информацию о своем задержании и заявил, что сам вызвал полицию после инцидента. Как рассказал историк, "грязный и брюхатый алкаш с волосами до плеч" оскорблял его и Зарипова, после чего юрист оттолкнул прохожего.

Публицист подчеркнул, что, вероятно, "этот алкаш мог как-то оступиться и упасть". При этом он отверг обвинения в причастности к падению.

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