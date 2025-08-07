Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание модных критиков нарядом от российского бренда

Фото: legion-media.com/ASPN/BACKGRID

Звезда сериала "Уэнсдэй" от Netflix Кэтрин Зета-Джонс привлекла внимание модных критиков, появившись в эфире шоу Good Morning America в наряде от российского Модного Дома YANINA Couture, сообщает Pravda.Ru.

Актриса выбрала приталенный жакет и юбку-карандаш, которые относятся к весенне-летней коллекции бренда, выпущенной в 2023 году. Акцентом наряда является ручная вышивка в виде алых маков.

Зета-Джонс не впервые обращается к российским дизайнерам. Ее выбор наряда для участия в GMA активно обсуждают пользователи социальных сетей. Многие комментаторы считают, что данный комплект может стать одним из самых запоминающихся нарядов, которые артистка надела в рамках промо-тура сериала.

