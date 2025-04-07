Невестку Наташи Королевой прооперировали в Москве

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Мелисса Глушко

Невестка российской певицы Наташи Королевой Мелисса Глушко была прооперирована в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт девушки в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

"У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо", – поделилась девушка.

Королева ранее рассказывала, что в детстве Глушко получила удар, из-за которого ее челюсть перестала правильно формироваться.

До этого девушке провели операцию, которая была необходима для того, чтобы нарастить нижнюю челюсть. В ходе вмешательства врачи использовали ее собственную кость с ноги.

Сын Наташи Королевой Архип женился на Глушко в августе прошлого года. Церемония прошла во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. По информации некоторых СМИ, певица поначалу была недовольна избранницей своего сына, но в итоге приняла его выбор.

