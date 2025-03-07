PageSix: Хлои Кардашьян рассказала, что скрыла от дочери расставание с ее отцом

Фото: ТАСС/Zuma/Birdie Thompson

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян рассказала, что скрывает от дочери Тру расставание с ее отцом, баскетболистом Тристаном Томпсоном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на PageSix.

Пара рассталась еще в 2022 году, однако, по словам бизнесвумен, она не рассказывает об этом дочери, так как ждет подходящего момента. Кардашьян заявила, что прежде всего хочет научить дочь, что нужно "выходить замуж и заводить детей".

"Я сделаю это, когда Тру станет постарше. Дети не должны быть вовлечены во взрослые проблемы", – добавила она.

Между тем американская певица Дженнифер Лопес обвинила в предательстве актера Бена Аффлека, с которым рассталась в апреле 2024 года. По данным инсайдеров, исполнительница обнаружила фотографии, где Аффлек обнимает бывшую жену Дженнифер Гарнер. Источник отметил, что Лопес была расстроена после этого, так как экс-супруг слишком быстро после расставания начал проводить время с Гарнер.